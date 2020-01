Truy nã đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, Công an huyện Phúc Thọ đang điều tra một ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen", cho vay lãi nặng do đối tượng Nguyễn Phú Thanh cầm đầu, gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

Quyết định truy nã Nguyễn Phú Thanh

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ ngày 2-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Thanh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định truy nã bị can đối với Thanh.

Nếu phát hiện ra đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Phúc Thọ (SĐT: 0.904.146.675), hoặc Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội.