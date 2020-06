Truy đuổi tên cướp tiệm vàng, nam thanh niên bị đâm thấu ngực

ANTD.VN - Chiều 28-6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đến thăm hỏi động viên nam thanh niên bị thương trong lúc truy đuổi tên cướp tiệm vàng tại phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm xảy ra ngày 26-6.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên nam thanh niên bị tên cướp tấn công

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cùng Đoàn Thanh niên và các đội nghiệp vụ Công an quận đã đến Bệnh viện 198 – Bộ Công an thăm hỏi sức khỏe anh Phan Quốc Huy (SN 1998, quê Hòa Bình) bị thương trong lúc truy đuổi tên cướp táo tợn. Được biết anh Huy bị đối tượng dùng dao bầu đâm vào ngực gây thương tích, hiện sức khỏe đã ổn định và đang được điều trị tích cực.

Sức khỏe nạn nhân đang hồi phục tích cực

Thượng tá Nguyễn Thành Long đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của nạn nhân, chia sẻ với gia đình đồng thời động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm không ngại hiểm nguy, quyết tâm truy bắt tội phạm của anh Huy. Thượng tá Nguyễn Thành Long cũng nhấn mạnh việc Công an quận Nam Từ Liêm đang nỗ lực huy động mọi lực lượng để nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Trước đó, vào đêm 26-6, khi nghe tiếng tri hô cướp ở phố Mễ Trì Thượng, nhiều người dân đã đuổi theo kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (ở phường Mễ Trì), trong đó có anh Phan Quốc Huy. Tuy nhiên, trong lúc ngăn chặn tên cướp, anh Huy bị đối tượng tấn công. Bị thương nặng, anh Huy được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức truy bắt đối tượng gây án.