Truy bắt bộ đôi đột nhập vào khu biệt thự cuỗm nhiều tài sản giá trị

Ngày 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Danh Tình (SN 1991; trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức) và Trịnh Bá Đỉnh (SN 1990; trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của một số người dân về việc bị trộm đột nhập vào biệt thự ở Khu đô thị Tatco Xuân Phương lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 19 và 20-6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trộm cắp là Nguyễn Danh Tình và Trịnh Bá Đỉnh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngày 5-6 đã đột nhập vào một biệt thự tại Khu đô thị Tatco Xuân Phương lấy trộm 1 máy tính xách tay Macbook, 2 điện thoại di động Huawei, 2 điện thoại di động iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus, 1 điện thoại di động OPPO, 1 máy ảnh Canon 700D và khoảng 15 triệu đồng tiền mặt. Sau đó các đối tượng tiếp tục đột nhập vào một biệt thự khác cũng ở trong Khu đô thị trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động khác.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.