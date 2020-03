Trưng cầu cơ quan giám định Bộ Công an vụ 3 người tử vong trong đám cháy

ANTD.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đề điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Trao đổi với PV ANTĐ chiều 16-3, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra khoảng 0h20 ngày 16-3, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy

Thời điểm trên, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Vương Gia Mười (SN 1967). Đó là ngôi nhà mái bằng 3 tầng, tầng 1 kinh doanh thiết bị điện, nước dân dụng.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương đã khẩn trương đến hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không lan sang các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra: Ông Mười cùng con trai là cháu Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) tử vong tại hiện trường; vợ ông Mười là bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và cháu ngoại ông Mười là Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012), bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, bà Chiến đã không qua khỏi. Cháu Ngọc Anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội.

Vụ việc đang được CQĐT điều tra, xác minh làm rõ.