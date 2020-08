Trong ‘mùa’ dịch Covid-19, bóc gỡ 2 đường dây buôn pháo liên tỉnh

Clip:



Ngày 12-8, Thượng tá Phạm Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với 2 vụ việc buôn bán hàng cấm là pháo; khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi nêu trên. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ tổng trọng lượng tang vật hơn 100 kg.

Đội Cảnh sát kinh tế đấu tranh với đối tượng buôn bán pháo

Theo chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế, những ngày cuối tháng 7, triển khai thực hiện cao điểm rà soát, điều tra cơ bản để nắm bắt hoạt động của các đối tượng, đường dây tội phạm tranh thủ “mùa” dịch bệnh Covid-19, đơn vị phát giác một số đường dây, đối tượng vận chuyển pháo số lượng lớn từ tỉnh ngoài trung chuyển qua địa bàn. Đội Cảnh sát kinh tế đã báo cáo ban chỉ huy Công an huyện để xác lập chuyên án đấu tranh.

Các "lái pháo" bị CQĐT Công an huyện Gia Lâm khởi tố

Ngày 31-7, tại đường nội bộ khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế mật phục, bắt quả tang đối tượng Tô Quang Tuyên (SN 1978, quê quán xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), có hành vi vận chuyển 36 hộp pháo nổ, mỗi hộp có 36 ống hình trụ tròn.

Số pháo này được đựng trong 3 thùng car-ton, vỏ in chữ nước ngoài, mỗi thùng chứa 12 hộp, mỗi hộp có 36 ống trụ hình tròn, tổng trọng lượng 50 kg. Qua đấu tranh, Tuyên khai nhận mua và vận chuyển số pháo trên từ biên giới, mục đích mang về địa phương tìm mối bán kiếm lời. Đáng chú ý theo hồ sơ, “lái pháo” này có tiền án về các tội danh đánh bạc, cướp, trộm cắp.

Trước đó, cũng qua công tác trinh sát và xác lập chuyên án đấu tranh, đội Cảnh sát kinh tế phát hiện quả tang Nguyễn Trung Dũng (SN 1977, nhà ở huyện Gia Lâm), điều khiển ô tô BKS: 30E-774.25, chở Hà Mạnh Hưng (SN 1978, có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, trú ở phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn), và Hoàng Văn Đạt (SN 1992, quê quán Từ Sơn, Bắc Ninh).

Trong cốp xe ô tô chứa nhiều bao tải đựng các ống trụ tròn, qua xác định là pháo có tổng trọng lượng 52 kg. Cơ quan Công an đấu tranh, làm rõ Hưng và Đạt liên quan đến số pháo trên. Hai đối tượng khai nhận mua gom pháo mục đích bán kiếm lời.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi - Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm nêu rõ, CQĐT Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, mở rộng các đường dây buôn pháo này, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.