Trốn truy nã về tội cướp tài sản, gã trai đi xe khách về Hà Nội bị bắt giữ

ANTD.VN - Ngày 28-6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đào Duy Mạnh (SN 1993; trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) bị truy nã về tội cướp tài sản.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Theo hồ sơ, cuối năm 2019, Đào Duy Mạnh đã cướp một xe máy của người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1-4-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định truy nã bị can Đào Duy Mạnh về tội cướp tài sản. Sau nhiều ngày lẩn trốn trong các tỉnh phía Nam, Mạnh đã tìm cách quay về Hà Nội. Phát hiện đối tượng đang trên đường ra Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã lập kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Đào Duy Mạnh bị bắt giữ

Rạng sáng 26-6, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Phương Liên và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một chiếc xe khách chạy chuyến Bắc Nam về Hà Nội. Trên xe lúc này có một hành khách quấn chặt chiếc chăn quanh người, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an xác định đây chính là đối tượng truy nã Đào Duy Mạnh.

Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận sau khi bỏ trốn, đối tượng vào miền Nam lang thang các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, thành phố Hồ Chí Minh sau đó quay lại Hà Nội thì bị bắt giữ.

Hiện Công an quận Đống Đa đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mỹ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.