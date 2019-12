Trốn truy nã từ Sơn La về Hà Nội làm công nhân xây dựng

ANTD.VN - Đối tượng có lệnh truy nã về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" từ Sơn La trốn xuống Hà Nội làm công nhân trong công trường xây dựng, vừa bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ.

Ngày 24-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng trốn truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” cho Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của đối tượng Tòng Văn Huấn

Trước đó, ngày 22-12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện và bắt giữ Tòng Văn Huấn (SN 1998, trú tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) là đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại địa bàn quận Đống Đa.

Đối tượng Tòng Văn Huấn

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng tháng 3-2019, Tòng Văn Huấn mua 3 con ngỗng do Lò Văn Diên (SN 1997, trú tại huyện Sông Mã) trộm cắp mà có. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Sông Mã đã khởi tố bị can đối với Tòng Văn Huấn về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, Huấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đối tượng di chuyển xuống Hà Nội làm công nhân tại công trường xây dựng. Qua quá trình rà soát địa bàn, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Huấn.