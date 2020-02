Trốn truy nã gần 17 năm vì tội hiếp dâm, đối tượng người Hàn Quốc sa lưới pháp luật tại Việt Nam

ANTD.VN - Sau gần 17 năm trốn lệnh truy nã của Cảnh sát Hàn Quốc, Sim Hoon Sub đã được xác định xuất hiện tại Việt Nam. Sau nhiều lần tìm cách tiếp cận, mới đây, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã vận động Sim Hoon Sub ra đầu thú. Sim bị cáo buộc tội danh hiếp dâm.