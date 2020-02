Trốn truy nã, gã trai hẹn bạn gái mới quen đi mua sắm

Ngày 26-2, Công an quận Đống Đa cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trốn truy nã Nguyễn Hoàng Tuấn.

Trước đó, chiều 25-2, Công an phường Trung Tự phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn trốn truy nã. Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng là Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1992, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” ngày 21-2-2020..

Đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang hẹn bạn gái mới quen đi mua sắm trong Trung tâm thương mại ở trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, tháng 5-2019, Tuấn xin vào Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa để làm việc.

Trong quá trình thử việc tại đây, đối tượng phát hiện Công ty có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đến ngày 19-7, sau khi toàn bộ nhân viên Công ty ra về, Tuấn đã quay lại trụ sở lấy trộm 2 máy tính xách tay rồi “chuồn”. Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thông báo triệu tập đối tượng để làm rõ, tuy nhiên qua xác minh Tuấn đã rời khỏi nơi cư trú. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Nguyễn Hoàng Tuấn.

Vụ việc đang tiếp tục được xứ lý theo quy định.