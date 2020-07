Trộm xe SH ở Hà Nội mang về quê bán

ANTD.VN - Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mạc Tuấn Anh (SN 1998, trú tại thôn Núi, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'...

Đối tượng Mạc Tuấn Anh

Từ năm 2019, Mạc Tuấn Anh từ quê ra Hà Nội làm lao động tự do. Quá trình làm việc, Tuấn Anh quen biết chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1995, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thị Ng. (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và anh Nguyễn Ngọc S. (SN 1998; ở thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tháng 4-2020, Mạc Tuấn Anh được chị H. nhận làm nhân viên bán quần áo online cùng anh S. và chị Ng. Khoảng 20h ngày 25-6, Mạc Tuấn Anh cùng chị Ng., anh S. và chị H. về phòng trọ của chị Ng. (tại ngõ 84 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình) uống rượu. Đến khoảng 22h ngày 26-6, tất cả mọi người đều đã uống rượu say, đi ngủ.

Khoảng 7h ngày hôm sau, chị H. mượn chiếc xe máy Honda SH 125i, BKS: 29L5-393.XX của chị Ng. đi có việc. Một lúc sau, chị H. quay về dựng xe vào chỗ cũ tại tầng một gần cửa ra vào phòng trọ và cất chìa khóa xe trên mặt bàn phòng khách, rồi nằm ngủ trên ghế sofa.

Lúc này, Mạc Tuấn Anh tỉnh giấc, thấy mọi người vẫn đang ngủ, quan sát thấy chiếc xe máy của chị Ng. nên nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu sài. Nghĩ là làm, Tuấn Anh trộm cắp chiếc xe máy trên, rồi điều khiển về Bắc Giang tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Mạc Tuấn Anh dừng lại ở cây xăng để đổ xăng thì phát hiện trong cốp chiếc xe có 5 triệu đồng của chị Ng. và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe máy.

Do không biết nơi tiêu thụ, Mạc Tuấn Anh đến gặp bạn là Trịnh Xuân Tú (SN 1998, ở thôn Liên Cao, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), rồi đem chiếc xe vừa trộm cắp được đến cửa hàng mua bán xe máy của anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1988, ở thôn Hồng Lĩnh, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) bán được 60 triệu đồng, sử dụng ăn tiêu hết.

Sau khi phát hiện bị trộm cắp xe máy, chị Ng. nghi ngờ Mạc Tuấn Anh là người trộm xe của mình nên đã chủ động liên lạc với Mạc Tuấn Anh nhiều lần nhưng không được. Chị Ng. đã đến CAP Cống Vị trình báo sự việc.

Cơ quan Công an đã triệu tập Mạc Tuấn Anh lên làm việc, đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản như trên. Lời khai nhận tội của Mạc Tuấn Anh phù hợp với lời khai người bị hại, những người liên quan, tang vật thu giữ và hiện trường vụ án.

Đối với anh Nguyễn Văn Điệp, khi được cơ quan Công an thông báo chiếc xe máy Honda SH 125i, BKS: 29L5-393.41 là tài sản do Mạc Tuấn Anh trộm cắp mà có, đã tự nguyện mang chiếc xe trên đến cơ quan công an để giao nộp phục vụ điều tra.

Anh Điệp khai nhận không biết chiếc xe trên là tài sản do Mạc Tuấn Anh trộm cắp mà có nên đã đồng ý mua lại, phù hợp với lời khai của Mạc Tuấn Anh.