Trộm ô tô tải, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

ANTD.VN -Ngày 21 - 5, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý một đối tượng trộm cắp xe ô tô tải, từ tỉnh Nghệ An vào Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Thủy (SN 1994), trú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trước đó, tối ngày 07/5, Thủy đi lang thang trên đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện xe ô tô tải BKS 79C-08467 của anh Đoàn Văn Trung (SN 1983, trú ở số 32 Nguyễn Xuân Nguyên) đang để trước nhà, không có người trông coi, chìa khóa sơ cua vẫn còn trong buồng lái. Thấy sơ hở, Thủy đã nhanh chóng dùng dao cạy tấm kính phía sau buồng lái, lấy chiếc ô tô tải và lái xe tẩu thoát.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thủy

Nhận được tin báo, Công an phường Tân An phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm nghi phạm. Sau quá trình xác minh, truy tìm, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định nghỉ cần là Thuỷ.



Sau khi lấy trộm xe, đối tượng điều khiển xe chạy về hướng Gia Lai, rồi gây tai nạn ở địa phận tỉnh này. Sau đó, vì không giải quyết ổn thỏa vụ tai nạn nên Thủy đã bỏ trốn về quê ở Tương Dương, Nghệ An. Sau khi xác định được vị trí lẩn trốn của đối tượng, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã được điều ra tỉnh Nghệ An để bắt giữ đối tượng Thủy.

Quá trình điều tra, bước đầu, Thủy khai nhận do nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp để lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân. Mặc dù chưa có bằng lái xe nhưng khi thấy chiếc xe tải đậu bên đường Thủy vẫn phá xe để lấy mang đi tiêu thụ.