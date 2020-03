Triệu tập người đàn ông hoang tin về bệnh nhân thứ 21 nhiễm Covid-19

Trước đó, qua quá trình rà soát trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin thất thiệt về bệnh nhân thứ 21 nhiễm Covid-19. Bài viết này có nội dung về việc bệnh nhân thứ 21 khai báo y tế không trung thực, có bồ nhí... Những thông tin này nhanh chóng được nhiều người "like" và bình luận, chia sẻ.

Lực lượng Công an lập hồ sơ xử lý trường hợp tung tin sai sự thật

Lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và xác định người đăng tin sai sự thật là N.V.T (SN 1989, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành triệu tập nam thanh niên đến trụ sở để làm rõ. Bước đầu, người này khai đã bịa đặt, xuyên tạc về việc bệnh nhân số 21 khai báo y tế không trung thực. T đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.