Triệt phá "sới" bạc thu giữ súng và dao kiếm

ANTD.VN - Ngày 16-7, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc và gá bạc, đồng thời thu giữ được một lượng lớn vũ khí "nóng" cùng nhiều dao, kiếm…

Các đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án

Trước đó, khoảng 23h ngày 12-7, Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của Trần Quốc Lưu (SN 1974, trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm), phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc, trong đó có 2 nữ giới.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 252 triệu đồng, 1 khẩu súng, 7 dao - kiếm, 5 bộ bài và một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lưu về tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”. 9 bị can khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.