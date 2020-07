Triệt phá sới bạc chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh

14:07 03/07/2020 0 Quang Trường

ANTD.VN - Ngày 3-7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Phù Cừ và Công an xã Nguyên Hòa bắt quả tang 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một căn nhà hai tầng thuộc thôn La Tiến (xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ).