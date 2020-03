Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ

11:42 10/03/2020 0 Thanh Quang

ANTD.VN - Ngày 10-3, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vừa triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 3 kg ma túy đá, 4 bánh heroin, 5 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác liên quan…