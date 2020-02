Triệt "mầm" tội phạm ngay từ trong trứng nước

Mê Linh là huyện đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) cũng có những diễn biến phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do vậy, Ban chỉ huy CAH Mê Linh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Bám sát địa bàn

Thượng tá Trần Đình Nghĩa cho biết: "Một trong những biện pháp quan trọng, nhằm đảm bảo ANTT đã được CAH thường xuyên thực hiện là tuần tra, kiểm soát hành chính trên toàn địa bàn vào các khung giờ cao điểm, ban đêm. Nỗ lực bám sát nhiệm vụ được giao, CAH Mê Linh đã triệt phá thành công nhiều vụ án buôn lậu, buôn bán hàng cấm, tội phạm ma túy và truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm".



Công an huyện Mê Linh bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo lậu

Theo Trưởng CAH Mê Linh cho biết, khoảng 19h ngày 4-2, Đội cảnh sát kinh tế - CAH Mê Linh đã bắt quả tang đối tượng Đoàn Thanh Hùng (41 tuổi), trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội có hành vi buôn bán, vận chuyển 4.870 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất. Qua điều tra, Hùng khai nhận đã thu mua số thuốc lá ngoại trên để bán kiếm lời. Thủ đoạn của Hùng là gọi điện thoại cho một số người mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu trôi nổi trên thị trường, sau đó tập kết ở một điểm tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh rồi giao nhận hàng để vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 31-1, CAH Mê Linh bắt quả tang Đỗ Văn Nghị (SN 1994), và Nguyễn Văn Hùng (SN 1994), cùng trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi vận chuyển trái phép 13,2 kg pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, CAH Mê Linh phát hiện và thu giữ thêm 6,479 kg pháo các loại. Cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, CAH Mê Linh đã phát hiện, thu giữ 2.400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (SN 1995), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội (chủ hàng) khai nhận số hàng trên không có hóa đơn chứng từ và đang vận chuyển đi tiêu thụ...

CAH Mê Linh lấy lời khai đối tượng Toàn trong vụ vận chuyển 2.400 bao thuốc lá 555 nhập lậu

Kéo giảm tội phạm

Trao đổi với Trưởng CAH Mê Linh, PV Báo ANTĐ được biết nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều phương án, kế hoạch cụ thể theo phương châm bám sát địa bàn, lấy công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ khi mới manh nha. Qua đó, đã đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm ngay từ trong trứng nước.

Để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, CAH Mê Linh đã tham mưu cho UBND huyện nhiều kế hoạch tăng cường đảm bảo ANTT, tập trung phát huy sức mạnh của lực lượng nòng cốt ở cơ sở và các ban - ngành, đoàn thể địa phương, nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và tích cực tuyên truyền vận động người dân hiểu biết pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội.

Do làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và bám sát địa bàn, chỉ trong thời gian ngắn, CAH Mê Linh đã khám phá nhanh vụ giết người tại xã Mê Linh, xảy ra ngày 6-2 vừa qua. Cùng với đó, CAH đã điều tra, khám phá hàng chục vụ án liên quan đến ma túy, buôn bán hàng lậu, bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm...

CAH Mê Linh ấy lời khai đối tượng Hùng, trong vụ vận chuyển 4.870 bao thuốc lá 555 lậu

"Kết quả đấu tranh chuyên án của CAH Mê Linh thời gian gần đây đã góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, tỷ lệ điều tra khám phá chung, khám phá trong án đạt cao (100%); một số vụ án nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh..." - Thượng tá Trần Đình Nghĩa thông tin và cho biết trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020, CAH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, chủ động bám sát và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.