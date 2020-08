Trêu ghẹo "gái làng", hai nhóm thanh niên vác dao hỗn chiến

Ngày 5-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 23 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng (TTCC)”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 1-5, có khoảng 43 đối tượng thanh niên dùng dao, kiếm, vỏ chai bia... đuổi đánh nhau từ thị trấn Thiệu Hóa sang thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, gây rối TTCC.

Nhóm thanh niên vác hung khí đi hỗn chiến bị bắt giữ

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc một nhóm thanh niên ở xã Định Bình, huyện Yên Định sang huyện Thiệu Hóa đi chơi, hát karaoke và trêu ghẹo một cô gái ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa. Ngay sau khi phát hiện bạn gái của nhóm bị trêu ghẹo, các đối tượng ở xã Thiệu Dương và Thiệu Châu đã hẹn nhau, tụ tập trên 30 đối tượng mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia chặn đường đuổi đánh các đối tượng ở xã Định Bình, huyện Yên Định.

Các đối tượng này đã dùng xe máy truy đuổi, chém nhau trên một cung đường dài thuộc quốc lộ 45 từ huyện Thiệu Hóa đến thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Quá trình truy đuổi, các đối tượng đã có hành vi hò hét gây náo loạn.

Trước sự việc trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực điều tra, làm rõ. Đến ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và tiến hành bắt tạm giam 15 đối tượng; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú 8 đối tượng trong vụ gây rối TTCC trên địa bàn.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kêu gọi một số đối tượng trong vụ án này ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.