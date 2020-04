Tranh thủ tổ chức đánh bạc trong lúc cách ly xã hội chống dịch Covid-19

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an

Bước đầu điều tra xác định, do hám lợi Nguyễn Đức Hiển nhận tiền cho nhóm thanh niên cùng thôn Dum tụ tâp đánh xóc đĩa ăn tiền tại nơi ở của mình vào ngày 8-4. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau, thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, cơ quan Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 31 triệu đồng.

Tiếp đến khoảng 14h50 ngày 11-4, Đội CSHS phối hợp cùng với Công an xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, tiến hành kiểm tra, phát hiện dưới gầm cầu thang nhà Đỗ Đức Thắng đang có 7 con bạc say sưa sát phạt nhau. Cơ quan công an đã thu giữ số tiền hơn 50 triệu đồng tại chiếu bạc này.

Thượng uý Đặng Hồng Quân - Đội phó Đội CSHS, CAH Phúc Thọ cho biết, qua công tác trinh sát và kiểm soát địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện cách ly toàn xã hội phòng, chống dịch Covid-19, các trinh sát phát hiện trên địa bàn một số đối tượng không chấp hành nghiêm mà ngang nhiên tụ tập, gây nguy hiểm cho xã hội.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ tại chiếu bạc nhà Thắng

Cũng từ đây, lực lượng chức năng tổ chức theo dõi và phát hiện các đối tượng này khi tụ tập tham gia “Tổ chức đánh bạc” và “Gá bạc”. Ngoài việc triệt phá vụ việc trên, cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

“Ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và các hành vi trên, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý các đối tượng về hành vi vi phạm hành chính không tuân thủ yêu cầu cách ly với mức phạt lên đến hơn 7 triệu đồng/người. Hiện tại, qua kiểm công tác tra phòng, chống dịch Covid-19, CAH Phúc Thọ cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng ra Quyết định xử phạt 143 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường”, Thượng uý Đỗ Hồng Quân thông tin.