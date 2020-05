Tranh chấp đất rừng, chém chú ruột "thập tử nhất sinh"

ANTD.VN - Ngày 4-5, Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ ván, khởi tố bị can, tạm giam Triệu Văn Tiên (SN 1977, trú tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Tiên và con dao gây án

Trước đó, xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất rừng và số cây gỗ trồng trên đất, Triệu Văn Tiên và chú họ là Triệu Thần C (SN 1963, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn.

Do Tiên đang cần bán gỗ để lấy tiền trả nợ nhưng ông C không đồng ý, ngày 13-4, khi ông C đang làm lễ cúng cầu mùa cho nhà anh trai của Tiên, đối tượng về nhà lấy 1 con dao thái chuối sang chém vào gáy và mặt ông C, làm người này bị thương nặng.

Thấy ông C gục xuống đất, Tiên tiếp tục lao vào chém nhưng đã bị người dân kịp thời can ngăn và tước được hung khí. Ngay sau đó, Tiên bỏ trốn lên rừng còn ông C được đưa đi cấp cứu. Qua quá trình vận động, Triệu Văn Tiên đã ra đầu thú tại Công an huyện Bắc Sơn.