Trả giá khi ôm mộng đổi đời từ việc môi giới bán phụ nữ sang Trung Quốc

ANTD.VN -Búa cấu kết với hai người khác để lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Để các nạn nhân tin, nhóm người này vẽ ra viễn cảnh cuộc sống sung túc, an nhàn nơi xứ người.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Moong Thị Búa (SN 1994) trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; Cụt Văn Huệ (SN 1978) trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Lữ Văn Thủy (SN 1987) trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn và về tội Mua bán người.



Theo đó, từ năm 2013, Búa đã cùng Vi Văn Toán sang Trung Quốc làm ăn. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm nên chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình làm ăn ở Trung Quốc, nhận thấy nhu cầu lấy vợ của người bản địa rất lớn nên Búa và chồng hờ cùng Lữ Văn Thẩm bàn nhau đưa gái Việt Nam sang bán.

Búa và đồng bọn trong phiên xét xử

Để các cô gái tin, nhóm này vẽ ra viễn cảnh cuộc sống sung túc, an nhàn nơi xứ người. Tin lời, nhiều cô gái đã đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng.

Tháng 8-2013, Búa và Toán đã lừa bán hai thiếu nữ. 4 năm sau, nạn nhân trốn về Việt Nam và đã tố cáo hành vi của hai người lên cơ quan công an. TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vi Văn Toán 5 năm tù và Moong Thị Búa 4 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Đến tháng 3-2019, thêm nạn nhân của nhóm người này đã trở về Việt Nam tố cáo Moong Thị Búa cùng đồng bọn về hành vi buôn người. Theo đó, thông qua mối quan hệ họ hàng, Cụt Văn Huệ biết Búa có khả năng đưa người Việt Nam sang Trung Quốc nên hứa hẹn với người phụ nữ này sẽ tìm phụ nữ để đưa đi.

Sau đó, Huệ gặp Lữ Văn Thủy và đặt vấn đề với người này việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc sẽ được trả tiền công hậu hĩnh. Hám tiền, Thủy nhận lời. Thông qua một người tên Thế, Thủy biết có 3 người phụ nữ L.T.V. (SN 1996); L.T.P. (SN 1992) và L.T.Ph. (SN 1994), trú tại xã Keng Đu muốn đi lao động ở Lâm Đồng nên đã tìm đến nói chuyện và hứa sẽ đưa đi xin việc.

3 người phụ nữ trên được nhóm của Búa đưa bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tại đây, Búa đã bán 3 nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc để làm vợ với giá 7 vạn nhân dân tệ (tương đương 210 triệu đồng).

Có tiền, về quê, Búa đưa Thủy 15 triệu đồng, Huệ 4 triệu đồng, còn 10 triệu đồng Búa giữ lại. Búa đưa 181 triệu cho Thế để đưa cho gia đình V., P. và Ph.. Tuy nhiên Thế đã giữ lại 91 triệu đồng tiêu xài cá nhân, còn 90 triệu đồng đưa cho 3 gia đình nhà nạn nhân.

Ngày 14-3-2019, L.T.V. được trở về địa phương và làm đơn trình báo, nhóm của Búa bị bắt sau đó. Trong phiên xét xử, Búa và đồng bọn tỏ ra ân hận và xin HĐXX xem xét giảm nhhe hình phạt để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Moong Thị Búa 4 năm tù (cộng với bản án 4 năm tù về tội Mua bán trẻ em, tổng hình phạt Búa phải chịu 8 năm tù), Lữ Văn Thủy 3 năm và Cụt Văn Huệ 4 năm về tội Mua bán người.

Trong vụ án này có người đàn ông tên Thế là kẻ đã giao 3 nạn nhân cho Búa đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đủ tài liệu, chứng cứ làm rõ động cơ, mục đích của Thế. Kết quả xác minh, Thế không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không ai biết, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.