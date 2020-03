Tổng cục Hải quan thông tin về vụ 3 công chức bị khởi tố trong vụ buôn lậu tinh quặng sắt

17:12 28/03/2020 0 Hà Loan

ANTD.VN - Cùng thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ án buôn lậu tinh quặng sắt thì ngày 27/3, Tổng cục Hải quan cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức thuộc Cục Kiểm định liên quan vụ việc.