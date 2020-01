Tóm gọn đối tượng ‘dính’ lệnh bắt tạm giam về 3 tội danh của Công an Trung Quốc

ANTD.VN - Công an Hải Phòng ngày 1-1-2020 thông tin về việc đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh bắt tạm giam về 3 tội danh.

Trước đó, qua công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hàng không quốc tế sân bay quốc tế Cát Bi, Trạm Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cát Bi - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng phát hiện đối tượng nghi vấn người Trung Quốc: Liu Shi Guo (SN 1990), làm thủ tục nhập cảnh đường bay Băng Cốc (Thái Lan) - Cát Bi (Hải Phòng).

Đối tượng Liu Shi Guo (dấu X)

Dấu hiệu nghi vấn này lập tức được Phòng Quản lý xuất cảnh CATP phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xác minh. Hồi âm cho thấy, đối tượng Liu Shi Guo có Lệnh bắt tạm giam của Công an Trung Quốc về 3 tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích và Tổ chức đánh bạc. Và Bộ Công an Trung Quốc đã đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp truy tìm và bắt giữ.

Trên cơ sở thông tin đó, Trạm Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cát Bi phối hợp với tổ công tác của Cục CSHS tổ chức bắt giữ đối tượng để bàn giao cho cơ quan chức năng của Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền.