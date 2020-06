Dẫn giải Lê Văn Tuyên đến hiện trường vụ án





Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng





Đối tượng Lê Văn Tuyên được đưa đến thực nghiệm hiện trường





Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiến hành thực nghiệm hiện trường





Anh Đặng Đức C làm nghề "xe ôm" tại khu vực này đã nhiều năm qua. Trước hôm xảy ra án mạng 3 ngày, Lê Văn Tuyên đến khu vực này để đón khách đi "xe ôm"





Có khách đến, Tuyên ra mời nhưng bị anh C chạy tới huých vào vai, ý muốn Tuyên phải nhường khách cho mình





Không những thế 2 bên đã xảy ra xô xát. Trước đó, giữa 2 người cũng đã từng xảy ra mâu thuẫn tranh giành khách





Bực tức, Tuyên đi tới xe máy của mình, lấy con dao mang theo trong túi cá nhân tiếp tục ra cãi nhau với anh C





Tuyên đã vung dao đâm anh C một nhát nhưng trượt và tiếp tục vòng tay về phía sau lưng anh C để đâm





Bị đâm đúng phổi, anh C chảy nhiều máu dẫn đến tử vong





Thấy có đông người dân đến xem, Tuyên đã lấy xe máy của mình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường





