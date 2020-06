Tổ chức liên hoan tại quán karaoke, 54/68 đối tượng dương tính với ma túy

Tang vật cơ quan Công an thu giữ tại quán karaoke

Đây là một trong những kết quả thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về việc “Triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” và kế hoạch của Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020.

Theo đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tập trung nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá, khoảng 1h ngày 7-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp với CAH Quốc Oai và Công an xã Cộng Hòa, tổ chức kiểm tra quán karaoke Phương Linh có địa chỉ tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai.

Các đối tượng khai nhận đã tập trung sử dụng MTTH tại quán karaoke

Thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện có 7 phòng đang mở nhạc mạnh, trong đó 6 phòng có nhiều khách đang “bay lắc” sử dụng trái phép MTTH. Thu giữ tang vật gồm 4,456 gam MTTH các loại, trong đó có 3 tẩu hút tự tạo dính Ketamine cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số người có mặt trong quán gồm 68 đối tượng gồm 45 nam, 23 nữ.

Được biết, quán karaoke Phương Linh có Giấy phép kinh doanh cấp ngày 27-4-2016, do Vương Đình Kiên (SN 1981), trú tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai làm chủ quán.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tiến hành đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh, phân loại đối tượng xác định có 54/68 đối tượng dương tính với MTTH. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.