Tinh vi thủ đoạn vờ yêu để lừa bán phụ nữ qua biên giới

Từ năm 2017, đối tượng Lềnh quen biết vợ chồng Lầu Thị Say (SN 1985) và Sùng Sính Pó. Có số điện thoại của nhau, Say và Lềnh bàn bạc thống nhất tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Hai đối tượng lừa bán phụ nữ qua biên giới

Tháng 8-2019, Lềnh có số điện thoại của chị H.T.S (SN 1986), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Lềnh liên tục gạ gẫm, bày tỏ yêu đương với mục đích lừa bán chị S sang Trung Quốc.

Khi Lềnh “ngỏ” lời yêu, chị S tưởng thật nên đã đồng ý. Sau đó, Lềnh rủ người yêu sang Trung Quốc làm ăn. Do tin tưởng “người yêu”, nên chị S đồng ý đi theo.

Lừa chị S xong xuôi, Lềnh gọi điện thoại thông báo cho Say, là vợ của Pó thông tin: “có hàng rồi” và hai đối tượng hẹn nhau đưa chị S đến cột mốc biên giới giữa Việt Nam -Trung Quốc để bán.

Do các đối tượng lừa đảo nói là bạn thân của Lềnh và nhờ đưa qua biên giới để làm ăn, nên chị S tin, đi theo.

Khi đưa nạn nhân sang bên kia biên giới và giao nhận tiền xong, các đối tượng đã vờ đi tìm Lềnh, nhưng thực chất là để chị S ở lại.

Sự mất tích bí ẩn của chị S đã được gia đình trình báo đến Công an tỉnh Tuyên Quang. Nhanh chóng điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định đối tượng Lềnh, Pó và Lầu Thị Say đã lừa bán chị S sang Trung Quốc. Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Lềnh và Pó để phục vụ công tác điều tra.

Riêng đối tượng Say đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy bắt.