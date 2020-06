Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị can Lưu Quang Dũng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tháng 3-2015 tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Lưu Quang Dũng (SN 1960) trú tại số 5 ngõ 39 Đình Thôn - phường Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dũng đã nhận tiền để hứa hẹn xin việc làm vào đơn vị Cảnh sát cơ động Bộ Công an, sau đó chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là người bị hại có liên quan đến bị can Lưu Quang Dũng đề nghị liên hệ với Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết.