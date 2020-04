Thuê thợ rèn dao, gây án mạng trả thù tình

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra từ năm 2003, và sau 17 năm, kẻ thủ ác mới bị bắt giữ, sau nhiều năm trốn ra nước ngoài, rồi lén quay trở về Việt Nam, sống lang thang và bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Đối tượng Trần Văn Đạo

Hôm đó là đêm 12-9-200317; cơ quan chức năng nhận được tin báo trên địa bàn xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trịnh (SN 1977) và chị Lê (SN 1984, cùng trú tại xã Liên Khê), đã bị 1 đối tượng dùng hung khí bất ngờ tấn công, tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Trần Văn Đạo (SN 1978, HKTT tại xã Liên Khê). Tuy nhiên kể từ sau khi vụ án xảy ra, Đạo đã biệt tích khỏi nơi cư trú. Ngày 13-9-2003, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Đạo. Ngày 29-9-2003, Viện KSND huyện Thủy Nguyên ra Quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT –CATP để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 13-9-2004, Cơ quan CSĐT –CATP đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Nguồn tin cho biết, hung thủ đã vượt biên trốn sang Trung Quốc. Từng ấy thời gian, cái tên Trần Văn Đạo vẫn luôn canh cánh với Công an huyện Thủy Nguyên, cũng như lực lượng truy nã CATP Hải Phòng.

Khoảng trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng nắm bắt thông tin từ một trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Khánh Hòa, cơ sở này mới tiếp nhận một đối tượng lang thang, có đặc điểm nghi vấn giống Trần Văn Đạo. Một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự lập tức lên đường.

Việc tiếp cận nghi can năm nào không khó, nhưng để làm rõ con người cũng như buộc anh ta thừa nhận hành vi phạm tội, là cả quá trình không đơn giản. Song với phương châm vừa kiên trì, mềm mỏng thuyết phục, song cũng hết sức cương quyết, các trinh sát, điều tra viên đã buộc Đạo nhận tội, và di lý về Hải Phòng.

Đồng loạt các biện pháp tố tụng được thực hiện đối với Trần Văn Đạo. Và diễn biến vụ án cách đây 17 năm đã được làm sáng tỏ. Yêu chị Lê nhưng không đến được với nhau, cho tới khi chứng kiến chị Lê có bạn trai mới là anh Trịnh, kẻ thất tình nảy ý đồ gây tội ác.

Thực hiện tội phạm, Đạo đến làng nghề thuê rèn con dao chuôi gỗ, lưỡi sắc nhọn. Sau gần 1 ngày đeo bám chị Lê, anh Trịnh, khoảng 23h ngày 12-9-2003, Đạo phục kích gần nhà chị Lê, rồi dùng hung khí tấn công khi đôi nam nữ đèo nhau đi ngang qua. Sau khi gây án, Đạo bỏ chạy lên núi và dùng dao cắt mạch tay trái, đâm vào bụng để tự sát nhưng do lưỡi dao đã bị cong nên không đâm sâu được. Đạo nằm chờ chết nhưng đến sáng lại tỉnh dậy, đã lẩn trốn ở các hang núi thuộc xã Liên Khê, sau đó ra TP Móng Cái vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Gần 20 năm, những tưởng tội ác bị lãng quên, Đạo lén mò về Việt Nam, lang thang ở tỉnh Khánh Hòa thì bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội...