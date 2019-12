Thuê ô tô tự lái rồi… mang bán bằng giấy tờ giả

Ngày 20-12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chi (SN 1985, trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Quang (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), được giới thiệu làm quen với Nguyễn Văn Chi. Quá trình này, Chi vay anh Quang 50 triệu đồng. Sau nhiều lần gọi điện đòi tiền không được, anh Quang được Chi cho biết đang muốn bán chiếc xe ô tô BKS: 98A – 201 50 với giá 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, Chi lấy lý do mượn xe ô tô để giải quyết công việc nên anh Quang chỉ đặt cọc 400 triệu đồng, hẹn khi nào trả xe sẽ thanh toán nốt số tiền. Chi đồng ý vào giao cho anh Quang giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận đăng kiểm của chiếc xe trên.

Đến ngày giao xe, anh Quang gọi điện cho Chi nhưng không được nên nghi ngờ. Qua tìm hiểu, anh Quang phát hiện giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận đăng kiểm mà Chi đã giao cho là giả.

Không dừng lại ở đó, sau khi làm giả giấy tờ lừa bán cho anh Quang, với thủ đoạn tương tự, đối tượng Chi tiếp tục bán chiếc xe trên cho anh Nguyễn Công Chức (trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) với giá 400 triệu đồng.

Về nguồn gốc chiếc xe, cơ quan Công an xác định, khoảng tháng 12-2018, Chi đã thuê của anh Đỗ Tiến Chung (trú tại huyện Lạng Giang) với giá 15 triệu đồng/tháng và thỏa thuận ngày 20 hàng tháng sẽ thanh toán tiền thuê.

Khoảng tháng 9-2019, không thấy Chi thanh toán tiền thuê và trả xe; gọi điện không được nên anh Chung đi tìm và thấy tài sản của mình đang đỗ ở nhà anh Chức. Khi hỏi ra, anh Chung được biết anh Chức đã mua lại xe của Chi. Sau đó, anh Chung mang giấy tờ đăng ký gốc của chiếc xe đến thỏa thuận với anh Chức và chuộc lại với 450 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Chi. Ai biết đối tượng Nguyễn Văn Chi ở đâu, báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang; số điện thoại 0977. 557. 767.