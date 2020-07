Thuê ô tô bán ra nước ngoài, thu lời bất chính hàng tỷ đồng

ANTD.VN - Nhóm đối tượng do Diệp Kiến Lâm (SN 1985) cầm đầu, gây ra hàng loạt vụ thuê xe ô tô rồi bán ra nước ngoài, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ngày 17-7 thông tin ban đầu về kết quả triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 11 tỷ đồng, do đối tượng Diệp Kiến Lâm (SN 1985, trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu.

Đối tượng Diệp Kiếm Lâm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh băng nhóm đối tượng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái đưa sang Campuchia tiêu thụ, cầm cố.

Trực tiếp triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông (Phòng 3) – Cục Cảnh sát hình sự tại TP. Hồ Chí Minh đã làm rõ thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, các đối tượng móc nối với một số đối tượng người nước ngoài để mang xe sang Campuchia tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Diệp Kiến Lâm. Tất cả các vụ thuê xe, Lâm đứng sau chỉ đạo đồng bọn thuê, tiêu thụ xe. Băng nhóm của Lâm hoạt động trong thời gian dài, tài sản chiếm đoạt đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương.

Giữa tháng 7-2020, Ban chuyên án phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Đắk Lắk đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng đều thường trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Diệp Kiến Lâm; Lê Đức Thắng (SN 1984), trú tại quận 10; Trần Ngọc Chung (SN 1972), trú tại quận 3; Nguyễn Thảo Phương Trang (SN 1991), trú tại quận 10; Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân (SN 1993), trú tại quận Tân Phú; Nguyễn Công Đoàn (SN 1989); Vũ Ngọc Cảnh (SN 1993), trú tại quận 5 và Phạm Văn Luận (SN 1984), trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đường dây phạm tội này chuyên nhắm vào các xe ô tô đắt tiền

Theo tài liệu thu thập, hầu hết những đối tượng này đều sử dụng ma túy “đá”, sống không cố định. Số tiền phi pháp có được, chúng tổ chức ăn chơi, bao bạn gái. Trong đó, “ông trùm” Diệp Kiến Lâm tuy đã có vợ con nhưng cùng lúc cặp với 2 người phụ nữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi thuê xe ô tô tự lái mang qua Campuchia bán để chia nhau tiêu xài. Giúp sức đắc lực cho Lâm trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Luận, Thắng, Chung, Cảnh, Trang... Để thực hiện hành vi, Lâm chỉ đạo các đối tượng tìm kiếm xe thuê của công ty hoặc cá nhân, sau đó thông báo đặc điểm, đời xe và gửi ảnh xe cho Luận để thỏa thuận giá cả với đối tượng tiêu thụ bên Campuchia.

Khi thống nhất giá bán và tìm cách đưa được xe qua biên giới, Luận thông báo để Lâm chỉ đạo các đối tượng ký hợp đồng thuê và lái xe ô tô xuống cửa khẩu Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang giao cho Luận mang sang Campuchia bán.

Để dễ bán được xe cho các cửa hiệu cầm đồ, các đối tượng chủ yếu chọn các loại xe gầm cao, bán tải, có giá trị từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Mỗi khi thuê xe, Lâm bỏ tiền ra để các đối tượng mua xe gắn máy, tiền mặt thế chấp cho các bị hại.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, Lâm đã cùng đồng phạm thuê nhiều xe ô tô của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố, sau đó mang sang Campuchia bán với số tiền rất thấp so với giá trị thực tế. Bước đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ được 14 vụ, chiếm đoạt 14 xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền thiệt hại trên 11 tỷ đồng.