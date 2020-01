Thu giữ 3,5 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối sắp ra thị trường dịp Tết

ANTD.VN -Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Yên thành (Nghệ An) phát hiện và bắt giữ một xe tải chở 3,5 tấn da trâu, bò đang bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Ngày 3-1, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho hay, một ngày trước, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Thọ Thành, tổ công tác của Đội CSGT công an huyện đã phát hiện xe tải mang BKS 37C-157.67 có biểu hiện nghi vấn.

Số da trâu bò bốc mùi bị phát hiện

Khi yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe tải này đang vận chuyển hàng chục bao tải chứa tổng cộng 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe tải trên là Trần Đình Long (SN 1976, trú tại xóm 3, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng này.

Tài xế Long khai nhận được một hộ kinh doanh ở xóm 2, xã Thọ Thành thuê chở số da trâu, bò bốc mùi hôi thối này về để chế biến thực phẩm tiêu thụ trong dịp Tết.

Hiện toàn bộ lô hàng thực phẩm bẩn trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ và điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.