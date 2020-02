ANTD.VN - Ngày 20-2, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý vụ phát hiện 17.500 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang có biểu hiện nghi vấn.

Hệ thống máy móc sản xuất khẩu trang

Căn cứ các tài liệu trinh sát, tối 10-2, Công an xã Minh Phú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện và Đội QLTT số 10, Cục QLTT Hà Nội tổ chức kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang tại thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú do anh Bùi Duy Hưng (SN 1991, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 17.500 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Những chiếc khẩu trang bị thu giữ

Theo Trung tá Phan Việt Cường, Trưởng Công an xã Phú Minh, tài liệu trinh sát cho thấy cơ sở này luôn đóng khóa trong khi sản xuất. Thậm chí, tiến hành sản xuất cả ngày lẫn đêm. Ngoài trực tiếp sản xuất khẩu trang, cơ sở này còn thu gom hàng ở các nơi về tập kết chung.

Cơ sở sản xuất luôn "đóng cửa, cài then" trong quá trình vận hành

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ cho Đội QLTT số 10, Cục QLTT thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.