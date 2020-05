'Thủ' dao Karambit và gói cần sa, nam thanh niên bị Cảnh sát Cơ động phát hiện

Đêm 1-5-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Văn Tùng làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch.

Tới 22h, ở khu vực đường Trần Bình Trọng, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành bám theo và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nam thanh niên giắt dao Karambit và cần sa trong người (trái) đi cùng bạn trong đêm

Khi dừng xe, nam thanh niên xăm trổ điều khiển tỏ ra khá bình tĩnh, chấp hành. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách của đối tượng này có 1 con dao có tính sát thương cao (dao Karambit - loại dao cong và sắc, nhọn, có bao đi kèm), cùng 1 gói nilon đựng thảo mộc khô, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên trên thừa nhận gói thảo mộc khô là ma túy loại cần sa, do anh ta mua về để sử dụng. Còn con dao Karambit sát thương được đối tượng giải thích là món đồ mua “làm kỷ niệm”.

Con dao loại Karambit và gói cần sa bị tổ CSCĐ thu giữ

Danh tính của nam thanh niên tàng trữ vũ khí thô sơ và ma túy được làm rõ là Nguyễn Đ (SN 2000; trú tại phố Lò Đức, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: “Việc thủ loại dao có tính sát thương cao trong túi như Karambit là rất nguy hiểm. Đối tượng nêu lý do mua về làm kỷ niệm, song việc mang theo người và ra đường buổi đêm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ”.

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8, Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Trần Hưng Đạo để xử lý theo quy định của pháp luật.