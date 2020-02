Thông tin mới vụ phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng...giấy vệ sinh

Trước đó, ngày 13-2, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội An ninh Công an quận Đống Đa và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế của Công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Việt Hàn

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, khẩu trang sản xuất có 4 lớp, trong đó có 1 lớp giấy kháng khuẩn bắt buộc để ngăn ngừa bụi và vi khuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với thương hiệu chính là “Khẩu trang y tế Tulips” mỗi ngày, xưởng sản xuất này cho ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm khẩu trang, đóng gói cẩn thận, được ghi là sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản… tuy nhiên các màng lọc công nghệ lại chỉ là giấy vệ sinh.

Giám đốc Công ty TNHH Việt Hàn – chủ cơ sở cho biết: “Do vừa rồi chúng tôi không có vật tư lại nghỉ Tết, nên sau Tết các cháu mua về sản xuất”.

“Đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng, đưa sản phẩm không đủ chất lượng công bố… lớp kháng khuẩn là để ngăn vi khuẩn mà giờ giá trị kháng khuẩn lại không có thì nguy cơ xâm nhập vào còn nhiều hơn” Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội nhấn mạnh thêm.,

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số khẩu trang để xác minh tại cơ sở sản xuất Viet Han Company (Công ty TNHH Việt Hàn) gồm 8.000 chiếc khẩu trang các loại đã đóng hộp (loại 50 cái/hộp); 10.000 chiếc khẩu trang thành phẩm (chưa đóng hộp); 880 chiếc khẩu trang chưa thành phẩm; 310kg giấy nhãn có ghi: Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang – Nhà máy giấy Xương Giang;100 túi khẩu trang nhãn có chữ Tulip, khẩu trang 3D Mask (2 chiếc/1 túi); 100 túi khẩu trang nhãn có chữ Tulip, khẩu trang 3D Mask (5 chiếc/ túi).