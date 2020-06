Thông tin mới nhất vụ đâm thấu phổi người lái "xe ôm" chỉ vì một cú huých vai

ANTD.VN - Cùng đón khách trên đoạn đường giao với đường Phạm Văn Đồng, nhưng khi bị anh Đặng Đức C huých vai, rồi đấm vào mặt với ý phải nhường và tranh giành khách khiến Lê Văn Tuyên bị thương ở môi, đã làm nam thanh niên này bức xúc, dùng dao đâm anh C dẫn đến tử vong.

Như ANTĐ đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tuyên (SN 1989) trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi giết người; Đồng thời, cơ quan điều tra đã tạm giữ Hà Văn Hưng (SN 1990) trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, vào trưa 14-6, CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Nông Thị H, trú tại phường Xuân Đỉnh về việc chồng chị là anh Đặng Đức C bị một nam thanh niên cùng làm nghề “xe ôm” đâm vào phổi, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Lê Văn Tuyên thực nghiệm hiện trường việc đâm anh C tử vong

Ngay khi nhận được tin báo, CAQ Bắc Từ Liêm xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đã triển khai lực lượng, tổ chức xác minh, báo cáo và phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Trong khoảng thời gian chưa đầy 8 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, hàng chục CBCS - CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã chia thành nhiều tổ công tác truy tìm tung tích nam thanh niên. Theo một số nhân chứng, nam thanh niên mới đến đây một vài ngày. Khu vực này cũng không có camera, nên các trinh sát buộc phải phán đoán hướng chạy của nam thanh niên theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường.

Dù hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng bắt đầu chỉ với con số 0, trong khoảng thời gian ngắn, các điều tra viên đã xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Tuyên.

Quá trình điều tra xác định, anh Đặng Đức C làm “xe ôm” khoảng 2 năm trở lại đây tại khu vực cổng Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Khoảng 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Lê Văn Tuyên bắt đầu đến khu vực này làm "xe ôm" tự do. Ngày 13-6, Tuyên và anh C đã có mâu thuẫn, xích mích với nhau trong việc tranh giành khách đi “xe ôm”.

Lê Văn Tuyên bị bắt giữ sau chưa đầy 8 giờ gây án

Đến khoảng 10h30 ngày hôm sau, Tuyên và anh C cùng đứng chờ khách đi xe tại khu vực đường vành khuyên, giao nhau với đường Phạm Văn Đồng. Khi có khách đi “xe ôm”, Tuyên đến mời thì anh C cũng đến nên cả hai tiếp tục mâu thuẫn. Anh C dùng tay phải đấm liên tiếp vào mặt khiến Tuyên bị thương, chảy máu ở môi. Tuyên tức giận lấy 1 con dao gọt hoa quả để trong túi cá nhân treo ở xe máy, đi đến đứng đối diện với anh C tiếp tục cãi cọ nhau...

Sau đó, bất ngờ Tuyên vung dao đâm về phía anh C nhưng không trúng. Tuyên tiếp tục đâm vào lưng trái khiến anh C bị thương nặng, chảy nhiều máu. Một số người dân xung quanh thấy có xô xát đã đến và thấy Tuyên lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuyên đã đi xe máy đến một khu tập thể trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, gặp bạn là Nguyễn Hà Hưng. Tuyên nói với Hưng về việc dùng dao đâm anh C và nhờ Hưng cất hộ chiếc xe máy, gọi hộ xe taxi để tiếp tục bỏ trốn. Hưng đồng ý và gọi điện thoại cho Tuấn Anh, là người quen của Hưng đến đón. Trong lúc chờ taxi, Tuyên cởi áo sơ mi kẻ caro dài tay màu xanh, đang mặc bên ngoài ra bọc con dao dùng để đâm anh C.

Sau đó, Hưng và Tuyên bảo Tuấn Anh chở sang khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi lên xe taxi, Hưng kể sự việc của Tuyên cho Tuấn Anh nghe và bảo Tuấn Anh dừng xe ở đoạn giữa cầu Thăng Long để Hưng vứt chiếc áo bọc con dao xuống giữa sông Hồng. Sau đó, Hưng còn liên lạc với một người tên Hùng, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, để Tuyên ở nhờ và tìm việc làm cho Tuyên. Sau đó, Hùng đến gặp Tuyên, Hưng và Tuấn Anh, rồi rủ mọi người đi uống bia tại khu vực xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Kết thúc bữa nhậu, cả nhóm chia tay, Hưng và Tuyên lang thang tại huyện Đông Anh, rồi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.