Thiếu tướng Tô Ân Xô: 27/63 tỉnh, thành phố có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô, chỉ tính từ tháng 6 đến nay, cơ quan công an, biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng…

Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều tối nay, 3-8, đại diện Bộ Công an được đề nghị thông tin về tiến độ điều tra vụ án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thời gian gần đây.

Trả lời, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu lây lan trở lại, Bộ Công an đã ban hành rất nhiều công văn, chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị công an các tỉnh thành tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh ở các cửa khẩu quốc tế; phối hợp và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép ở các địa phương có đường mòn lối mở; bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh ở các khu vực cách ly tập trung...

Liên quan đến người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc gia tăng trong thời gian gần đây, người phát ngôn của Bộ Công an cho rằng, cần phân thành 2 loại là người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp và người Việt Nam đi lao động, làm việc ở các nước láng giềng trở lại trái phép qua đường mòn, lối mở.

Theo ông Tô Ân Xô, thời gian này, ở Trung Quốc xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Trong khi đó, Việt Nam là điểm đến an toàn nên có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép để tìm việc; đi du lịch; một số nữa là qua Việt Nam rồi đi sang Campuchia để đánh bài.

“Từ đầu năm đến nay, có 27/63 địa phương trên cả nước có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với 504 người, ví dụ ở An Giang có 4 trường hợp, Bắc Ninh 35, Đà Nẵng người, TP Hồ Chí Minh là 12...

Từ tháng 6 đến nay, cơ quan công an, biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng” – Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin.

Còn thông tin báo chí phản ánh về việc có hàng chục, hàng trăm người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, số này đa phần là bà con của chúng ta đi lao động chui ở Trung Quốc, đặc biệt là bà con ở các tỉnh biên giới, những người có người thân ở Trung Quốc, họ tự đi sang Trung Quốc tìm việc làm và khi hết việc thì trở về qua đường mòn, lối mở.