Thiếu tiền chơi game, gã trai mò đi trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Ngày 6-4, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai bắt giữ đối tượng trốn truy nã Trần Văn An (SN 2003, trú tại xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, ngày 23/11/2019, Trần Văn An tới ngõ 6 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống thì phát hiện 1 xe máy điện dựng ở cửa không khoá cổ, không có ai trông giữ, nên đã dắt xe đi.

Cơ quan công an lấy lời khai của Trần Văn An

Phát hiện sự việc, chủ phương tiện đã hô hoán, truy đuổi và bắt giữ An cùng tang vật. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT- CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn An về hành vi trộm cắp tài sản. An sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Ngày 20/3/2020, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn An.

Theo cán bộ điều tra, An nghiện game nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe đạp, xe máy điện để có tiền đổ vào trò tiêu khiển. Đối tượng lang thang không có nhà ở cố định.