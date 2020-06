Thầy dạy võ cầm đầu đường dây cho vay "tín dụng đen" lãi 180%/ năm

Vừa qua, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sỹ (SN 1985) trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Theo đó, trong thời gian qua, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn Nghệ An có một đường dây cho vay lãi tín dụng đen với giá cắt cổ đang hoạt động. Vào cuộc xác minh, công an phát hiện Phạm Văn Sỹ chính là kẻ cầm đầu.

Phạm Văn Sỹ tại cơ quan công an

Công an xác định, đường dây “tín dụng đen” của Sỹ cho vay với lãi suất cao cao từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108 - 180 %/năm.

Được biết, Sỹ là người giỏi võ và mở rất nhiều lớp dạy võ thuật trên địa bàn. Sỹ thường xuyên đăng ảnh các lớp dạy võ của mình để khuếch trương thanh thế. Không những vậy, để đường dây tín dụng của mình hoạt động hiệu quả, Sỹ chiêu mộ những đối tượng cộm cán trên địa bàn về làm đàn em cho mình.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Sỹ tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của “ông trùm” này, công an thu giữ được 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi thông tin vay tiền…

Tại cơ quan công an, Sỹ khai nhận hành vi phạm tội của mình, người đàn ông này cho biết, đã cho 20 người ở huyện Diễn Châu vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền là 500 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.