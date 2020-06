Thanh niên "bốc đầu" xe máy rồi đăng facebook bị triệu tập

ANTD.VN - Ngày 11-6, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xử lý trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm , bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe máy

Trước đó, CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân phản ánh tài khoản facebook “N.V.C” đăng tải clip điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến các đơn vị chức năng để xác minh, làm rõ.

Qua rà soát, Công an huyện Đông Anh đã xác định và triệu tập chủ tài khoản facebook trên là N.V.C (trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi bằng một bánh và quay clip đăng tải trên facebook cá nhân. Qua làm việc C đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ clip và cam kết không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh clip tương tự trên facebook cũng như không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe, gây rối trật tự công cộng.