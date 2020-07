Thân phận bất ngờ của kẻ chủ mưu vụ dùng cướp ngân hàng tại Hà Nội

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 29-7, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) và Hoàng Ngọc (SN 1978), hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng.

Đối tượng Hoàng Ngọc tại cơ quan Công an

Theo hồ sơ, năm 2016, Ngọc và 11 cổ đông thành lập Công ty cổ phần chuyển phát nhanh GNN, tiền thân là Công ty cổ phần dịch vụ Gió Nam, với vốn điều lệ 100 triệu đồng. GNN đã triển khai nhận hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM, Biên Hòa và Cần Thơ cùng mạng lưới chuyển phát đến 63 tỉnh, thành cả nước.

Sau đó, Công ty cổ phần GNN Express phát thông báo chính thức dừng hoạt động từ 1-9-2018 vì "không còn đủ khả năng tài chính".

Đáng chú ý, Hoàng Ngọc từng có đơn tự thú gửi cơ quan chức năng, giải trình do phải đi vay với lãi suất 15% mỗi tháng để duy trì công ty, trong đó có những tháng phải trả 170 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, nên không còn khả năng chi trả về kinh tế. Sau đó, anh ta chuyển nhượng lại vốn cho các cổ đông khác và chỉ còn làm giám đốc điều hành.

Năm 2017, sau khi dừng hợp tác với một đối tác lớn, GNN bắt đầu mất cân đối thu chi dẫn đến việc phải sống bằng tiền thu hộ từ dịch vụ COD của khách. Ngọc chỉ đạo sử dụng 5,5 tỉ đồng tiền COD của khách hàng cho các hoạt động công ty, dẫn đến bê bối.

Ngoài ra, công ty này còn nợ ngân hàng khoản vay mua 6 ôtô, vay tín chấp 1,7 tỉ đồng, nợ đối tác gửi hàng hàng không 1 tỉ đồng, nợ lương của người lao động 700 triệu đồng, nợ bảo hiểm xã hội 200 triệu đồng và khoản vay hơn 3,5 tỉ đồng...Trong đơn tự thú lần ấy, Ngọc...xin đi tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản!