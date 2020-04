Tên trộm 'ăn'...hụt chiếc xe Wave, trong cốp có 210 triệu đồng

ANTD.VN - "Sở hữu" nhiều tiền án, tiền sự, Nguyễn Văn Đồng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy trong cốp có 210 triệu đồng, song đã bị lực lượng Công an và người dân bắt giữ.

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT – CAH Đông Anh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đồng (SN 1984; có 2 tiền án, 1 tiền sự, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đồng cùng chiếc xe máy tang vật

Trước đó, chiều 25-3, Nguyễn Văn Đồng đi xe máy đến thị trấn Đông Anh với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến tổ dân phố số 22, Đồng phát hiện chiếc xe máy Honda Wave để trước cổng nhà chị H, không có ai trông giữ.

Quan sát thấy tuyến đường vắng vẻ, đối tượng dùng vam phá ổ khóa và nổ máy nhưng... xe không chạy. Phát hiện sự việc, người dân đã truy hô, đuổi bắt. Thời điểm này, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự CAH Đông Anh và Công an thị trấn Đông Anh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phối hợp với người dân kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng. Đáng chú ý, bên trong cốp xe máy có số tiền 210 triệu đồng.

Chủ nhân của chiếc xe tường trình, chiều 25-3, chị mang tiền đi mua đất, nhưng do không gặp được chủ đất nên đã quay về và để xe trước cổng nhà. Số tiền 210 triệu đồng vẫn ở trong cốp xe, may mắn là chiếc xe và số tiền đã không bị lấy mất. Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.