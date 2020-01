Tàng trữ 60 bình bơm bóng cười tại nhà riêng để mang đi bán kiếm lời

06:09 24/01/2020 0 Vinh Nghĩa

ANTD.VN -Ngày 23-1-2020, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã bàn giao vụ phát hiện 60 bình bơm bóng cười cho đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.