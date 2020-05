Ngày 5-5, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại đầu tiên cũng như nắm bắt tình hình sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, ở Tòa 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) Khoảng 10h ngày 6-5, sau khi Dũng bắn trúng một nam thanh niên, đối tượng phát hiện có lực lượng Công an đến chung cư truy tìm người bắn súng, đã nhanh chóng nhờ Đức đến nhà lấy khẩu súng hơi để tháo rời, mang đi cất giấu. Khi Đức đến nhà Dũng thì bị tổ công tác Phòng CSHS bắt giữ, đồng thời khai thác nóng đối tượng Đức xác định Vũ Tuấn Dũng đang lẩn trốn khu vực ngõ 91 Trần Duy Hưng Phòng CSHS CATP cùng CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng Dũng sử dụng bắn gây thương tích cho những người bị hại Ngoài khẩu súng cùng 180 viên đạn chì và 1 bơm tay bằng kim loại đối tượng Dũng cất giấu bị thu giữ, cơ quan Công an còn phát hiện tại nơi ở của Đặng Trần Đức 6 nòng súng, trong đó có 2 nòng là loại nòng đôi, độ dài từ 40 – 80cm, đường kính nòng súng 1,2cm Nhiều hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém và 6 ốp nòng súng, 4 báng súng cùng hơn 300 viên đạn các loại sử dụng cho các loại súng bắn đạn ghém, súng bắn đạn thể thao, súng hơi, các thiết bị dùng để sửa chữa súng…đã bị Cơ quan Công an thu giữ Đối tượng Đặng Trần Đức khai nhận số súng, đạn trên được đối tượng mua trên mạng xã hội. Ngoài ra, tên này còn tự chế đạn ghém để bán Từ tháng 2-2020, Dũng đã...tập bắn từ trên cao để làm quen với súng Bên cạnh nhiều nòng súng, các báng súng, Phòng CSHS còn thu giữ nhiều thiết bị, dụng cụ đối tượng dùng để sản xuất đạn, sửa chữa vũ khí Các đối tượng cất giấu nhiều súng tự chế, súng hơi, đạn chì ngay tại nơi ở. Ngoài việc dùng để bắn chim, bắn người đi đường, chúng còn mua bán số vũ khí, đạn chì này cho những ai có nhu cầu Hành vi của các đối tượng là vô cùng nguy hiểm khi nhiều người bị thương. Có nạn nhân qua giám định thương tích đã tổn hại sức khỏe lên tới 14%. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng CSHS đã khám phá, bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ số vũ khí, tang vật có liên quan; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

