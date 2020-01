Tấn công nhóm công nhân xây dựng vì... không được mua phế liệu

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 7-10-2019, các anh Bùi Văn Hà, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hoàng Hưng đi cùng một số người đều là công nhân lao động thời vụ, do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gia Hưng Thịnh (Công ty Gia Hưng Thịnh) thuê, để vào khu vực nhà thầu Hòa Bình, nằm trong công trường xây dựng thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để thu mua sắt phế liệu theo hợp đồng. Trong lúc đang bốc xếp sắt vụn, thì có 1 nhóm nam thanh niên xuất hiện đe dọa, ngăn cản không cho nhóm công nhân của Công ty Gia Hưng Thịnh làm việc.

Đối tượng Lê Văn Đông tại cơ quan công an

Do lo sợ nên cả nhóm đã dừng việc bốc xếp, đến khoảng 15h cùng ngày thì tiếp tục làm. Khoảng 15 phút sau, có khoảng 40 nam thanh niên mặc quần áo bảo hộ lao động và một số người mặc quần áo thường, đi trên 8 chiếc xe ô tô và 2 xe máy vào trong công trường, nơi nhóm công nhân Công ty Gia Hưng Thịnh đang bốc sắt đe dọa: “chúng mày mà tiếp tục bốc xếp hàng, chúng tao sẽ giết... ”.

Một số đối tượng trong nhóm tự xưng tên là Đông “Timo”, Đông “Chất” và Lợi “Tàu”. Khi anh Phạm Văn Hùng lấy điện thoại ra để quay video diễn biến sự việc, thì nhóm đối tượng trên dùng thanh sắt, gạch lấy tại công trường và mũ bảo hộ lao động lao vào tấn công nhóm bốc xếp sắt của Công ty Gia Hưng Thịnh, dẫn đến việc các anh Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hoàng Hưng và Bùi Văn Hà bị thương.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Lê Văn Đông

Sau khi gây thương tích cho nhóm công nhân, nhóm đối tượng trên bỏ đi khỏi hiện trường. Hai anh Phạm Văn Hùng và Bùi Văn Hà bị thương tích trên mặt, phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng và ghi lời khai nhân chứng, đồng thời tiến hành các biện pháp tố tụng khác.

Lệnh truy nã đối tượng Lý Sơn Đông

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi của Lê Văn Đông, Lý Sơn Đông lôi kéo, tụ tập đông người tại công trường xây dựng gây rối và đánh người gây thương tích, gây ảnh hưởng đến công việc thường ngày và tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Văn Đông và Lý Sơn Đồng về tội danh gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên do cả 2 đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 20-12, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh truy nã 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau nhiều ngày theo dấu đối tượng, đến ngày 7-1, Lê Văn Đông đã bị tổ công tác Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Cầu Giấy. Được biết, Lê Văn Đông có 2 bệnh án tâm thần và có 1 tiền án, 8 tiền sự..., những vẫn cầm đầu nhóm côn đồ chuyên đi gây rối tại nhiều công trường xây dựng lớn tại Hà Nội. Thủ đoạn của Lê Văn Đông là đe dọa, ép các công trường xây dựng phải bán phế liệu xây dựng cho mình với giá rẻ, nếu bán cho công ty khác Đông sẽ cho các đối tượng đến quấy rối.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang tiếp nhận đơn tố giác của của người dân về các vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị các đối tượng có liên quan đến vụ án nêu trên, sớm trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đối tượng Lý Sơn Đông đang lẩn trốn tại đâu, hãy ra đầu thú để được pháp luật xem xét, xử lý.