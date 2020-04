Tấn công nhân viên y tế chỉ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi vào bệnh viện

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc gây mất ANTT tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Sự việc diễn ra vào khoảng 23h ngày 30-3, khi nhân viên an ninh bệnh viện làm nhiệm vụ tại khu vực Trung tâm cấp cứu chống độc, thuộc Bệnh viên Đa khoa Hùng Vương, thì bất ngờ có ô tô 4 chỗ dừng lại và đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông.

Khi đó cả lái xe và một nam thanh niên đi cùng đưa bệnh nhân đều đeo khẩu trang và đã được nhân viên y tế hỗ trợ chuyển vào phòng cấp cứu.

Lúc này, một nam thanh niên còn lại trong xe bước xuống và đi một mình vào phòng cấp cứu, do không đeo khẩu trang đã bị nhân viên bảo vệ bệnh viện chặn lại, yêu cầu đeo khẩu trang theo quy định để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Do bị nhắc nhở và yêu cầu đứng ngoài để các bác sỹ làm nhiệm vụ, người này đã chửi bới, xúc phạm và liên tục đấm nhân viên bảo vệ bệnh viện.

Trước sự manh động của nam thanh niên này, Đội an ninh - phản ứng nhanh của bệnh viện và lái xe đi cùng đã kịp thời can ngăn và đưa đối tượng côn đồ ra khỏi cổng bệnh viện, để đảm bảo an toàn an ninh bệnh viện và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý.