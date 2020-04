Tạm giữ nữ trùm tín dụng đen U70

Ngày 23-4, Công an TP. Hải Phòng thông tin về vụ án hình sự Cho vay nặng lãi và Hủy hoại tài sản, do CQĐT Công an quận Ngô Quyền thụ lý điều tra, liên quan đến đối tượng đang bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Thị Bích (SN 1953, trú ở đường Lê Lợi, phường Gia Viên).

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Bích làm “nghề” cho vay từ nhiều năm nay. “Khách hàng” của người đàn bà này thường là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ, với số tiền vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tùy theo mức độ quen, người vay sẽ được cho vay nhiều hay ít và lãi suất được tính theo ngày, dao động từ 5 – 10 nghìn đồng/1 triệu đồng.

Thời điểm cả nước thực hiện quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, nhiều “khách hàng” của Nguyễn Thị Bích do không có nguồn thu nên không nộp được tiền tiền lãi. Lập tức, chủ nợ đã cho một số đối tượng đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích, cơ quan Công an thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến các giao dịch vay mượn, cầm cố với lãi suất cao. Vụ án đang được điều tra mở rộng.