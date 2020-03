Tạm giữ hình sự 5 đối tượng hành hung bác sỹ

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ngày 20-3 đã ra Quyết định tạm giữ 5 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, do hành hung 1 bác sỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18-3, một nhóm người đưa một bệnh nhân bị thương vào Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. Qua sơ khám, nhận thấy vết thương không quá nguy hiểm các y, bác sĩ ưu tiên tập trung các trường hợp nặng hơn. Thấy vậy, một người trong nhóm đã nhào vào đánh bác sĩ Phó trưởng khoa Ngoại.

Các đối tượng liên quan đến vụ hành hung bác sỹ

Trước tình huống này, bác sĩ Lê Ngọc S. (cùng khoa Ngoại), đã can ngăn thì bị các đối tượng đấm, tát vào mặt. Sau đó, nhóm đối tượng trên còn gọi thêm người, dùng tuýp sắt, vợt cầu lông đánh bác sĩ S.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Bình Giang điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã làm rõ và ra Quyết định tạm giữ 5 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, gồm: Ngô Nguyên Minh (SN 1998), Vũ Quang Tú (SN 1999), Vũ Đình Cường (SN 1999), Phạm Thế Vũ (SN 1998), cùng trú huyện Bình Giang; và Nguyễn Viết Hinh (SN 1998, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.