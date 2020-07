Tạm giữ đối tượng cầm dao đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Điệp (SN 1988, ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Điệp bị lực lượng Công an bắt giữ

Trước đó, khoảng 18h ngày 19-7, tổng đài 113 Công an TP Hà Nội thông báo việc xuất hiện đối tượng cầm hung khí, đột nhập vào nhà dân trộm máy tính và nhiều điện thoại. Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo tổ công tác gồm Thượng úy Phạm Xuân Thanh, Trung úy Phạm Văn Biên và Phạm Huy Hoàng đến hiện trường tại ngách 33, ngõ 1, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa. Ngay sau đó, lực lượng Công an cùng nhân dân đã vây bắt, khống chế thành công đối tượng.

Các tang vật của vụ việc bị thu giữ

Lực lượng Công an thu 1 xe máy Piaggio màu đỏ không biển số (biển số 29B1 - 435.98 được tháo ra để trong cốp xe), 1 túi xách đựng máy tính Dell, 4 chiếc điện thoại di động và dao găm màu đen dài 25cm.

Tổng công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật đến Công an phường Khâm Thiên tiếp tục xử lý theo quy định.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hoàng Ngọc Điệp khai nhận đã đột nhập nhà dân, trộm cắp được nhiều tài sản giá trị. Khi đang tìm đường thoát thân, tên gian đã bị người dân và lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được CQĐT Công an quận Đống Đa điều tra mở rộng.