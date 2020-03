Tạm giữ chờ bàn giao, "nữ quái" lừa đảo người Hàn Quốc được đảm bảo sức khỏe vì Covid-19

ANTD.VN - Trong thời gian tạm giữ hình sự chờ bàn giao cho phía cảnh sát Hàn Quốc, “nữ quái” lừa đảo chuyên nghiệp sang Việt Nam trốn truy nã được công an đảm bảo sức khỏe tốt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Những ngày vừa qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, Công an quận Cầu Giấy dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác rà soát số người nước ngoài sinh sống, lưu trú trên địa bàn để có biện pháp theo dõi, quản lý.

Qua công tác rà soát, đơn vị này đã phát hiện nữ du khách tên Lee Jongwoon, SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận. Nữ du khách này có những biểu hiện đáng ngờ như lo lắng, sợ hãi và né tránh khi thấy cảnh sát.

Sáng 10-3, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan bàn giao Lee Jongwoon cho cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Từ những dấu hiệu nghi vấn này, cảnh sát đã nhanh chóng xác minh. Lee Jongwoon sau đó được xác định là đối tượng bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 400 triệu won. Để tránh bị bắt giữ, Lee đã trốn sang Việt Nam trong vai trò một khách du lịch.

Ngày 25-2, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành bắt giữ Lee Jongwon. Do đang trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã tạm giữ Lee đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho đối tượng này.

Sáng 10-3-2020, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan bàn giao Lee Jongwoon cho cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.