Tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến lô hàng "khủng" chứa ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Ngày 15-7, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cực lớn theo đường chuyển phát hàng hóa.

Khoảng tháng 6-2020, tổ công tác gồm Đội 5 Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Phòng 7 - Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, cùng với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An, Thanh Hóa và Chi cục Hải quan Nội Bài tham gia chuyên án.



Qua các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã phát hiện 5 lô hàng từ Đức gửi về 5 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương và Hà Tĩnh có các dấu hiệu nghi vấn. Tiến hàng kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm, 18.697,55 gam ( khoảng 42 - 43 nghìn viên ma túy tổng hợp (MDMA); 393,34 gam Ketamine; 931,08 gam (dạng C sủi ) nghi là ma tuý. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đã xác định và tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển số ma túy trên.

Hình ảnh số lượng ma túy tổng hợp cực "khủng", được vận chuyển dưới hình thức chuyển phát nhanh