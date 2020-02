Tạm giữ 143.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, trị giá hơn 1 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội, và đội An ninh - Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát: 29C-939.89 đang dừng đỗ ở hồ Văn Chương, quận Đống Đa.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng khẩu trang không có giấy tờ, hóa đơn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa các loại khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp, tổng số 143.000 chiếc. Toàn bộ số hàng này do các công ty Việt Nam sản xuất.

Cán bộ đội An ninh - Công an quận Đống Đa tham gia kiểm đếm số khẩu trang thu giữ

Bước đầu, người đại diện lô hàng là Chu Ngọc T (trú tại Lạng Sơn) trình bày số hàng trên được giao dịch trên mạng xã hội qua các nhóm. Toàn bộ số khẩu trang này là loại khẩu trang 4 lớp lọc bụi, được mua gom trên mạng và được bán với giá 364.000đ/hộp không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá 1,05 tỷ đồng.

Chiều 11-2, Đội QLTT số 1 đã lấy mẫu của 18 loại khẩu trang trên gửi giám định tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội.